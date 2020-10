Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si-a exprimat duminica solidaritatea fata de victimele incendiilor din Statele Unite si din America Latina, din care unele au fost cauzate de seceta, iar altele de catre oameni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu` pe…

- Anunț de ultima ora facut de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, conform Agerpres.Citește și: INCREDIBIL Guvernul a…

- Un membru important al administrației Vaticanului a fost diagnosticat cu coronavirus. Cardinalul Luis Tagle are 63 de ani și este seful Congregatiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, departamentul Vaticanului pentru activitate misionara, cunoscut si sub vechiul sau nume in latina Propaganda Fide. Cardinalul…

- Papa Francisc a afirmat, duminica, la Vatican unde a condus rugaciunea “Angelus” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, ca barfa este “o ciuma mai rea decat Covid”, transmite news.ro.Suveranul Pontif a mai criticat anterior obiceiul de a barfi din comunitatile bisericii…

- ​Autoritatea de reglementare antitrust din Germania a lansat o noua investigatie referitoare la relatia dintre gigantul comertului electronic cu comerciantii terti care folosesc platforma sa, a declarat seful institutiei, Andreas Mundt, transmite Reuters, citata de News.ro. Germania este a doua mare…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 750.000 de persoane in lume de la descoperirea in China in decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, relateaza News.ro.Citește și: Rareș Bogdan iși face praf noii colegi: ‘Nu cred ca mai exista undeva pe planeta’In total,…

- Achizitia realizeaza in cadrul proiectului Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii NegreCJC cumpara printr o procedura de achizitie o aplicatie mobila, aferente proiectului Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre. Valoarea…

- Conturile de Twitter ale unor miliardari americani celebri și ale unor personalitați proeminente din Statele Unite au fost sparte de hackeri miercuri, aparent pentru a incerca o escrocherie cu bitcoin. Dat fiind numarul mare de conturi de impact atacate, ar putea fi vorba despre cel mai mare incident…