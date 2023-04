Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- Este a 410-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski vede in continuare Ucraina pe drumul spre aderarea la NATO. Suveranul pontif face din nou apel la incetarea razboiului dintre Rusia și Ucraina.

- Papa Francisc a facut un anunț de ultim moment. Suveranul pontif a decis sa mearga intr-o vizita in cele doua țari care se razboiesc, Rusia și Ucraina. Scopul acestuia sunt tratativele de pace. Ce a declarat Papa Francisc in urma cu puțin timp.

- Papa Francisc spune ca este dispus sa calatoreasca in Ucraina, care este atacata de Rusia, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA. ”Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat seful Bisericii Catolice intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…

- „Nu vad niciun beneficiar al acestui razboi nebun. Oameni nevinovați și soldați mor in fiecare zi. Este inacceptabil”, a scris miliardarul rus Oleg Tinkov pe pagina sa de Instagram pe 19 aprilie 2022, la mai puțin de doua luni dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Cei 634.000 de urmaritori ai sai au fost…

- „Un an de razboi in toata regula este o data teribila de marcat. Pentru ca este un an de atac, agresiune și crime, de iad”, a spus ea.Vineri, 24 februarie, marcheaza inceputul celui de-al doilea an a ceea ce Rusia a numit o „operațiune militara speciala” in Ucraina, un conflict care a ucis zeci de mii…

- ''Ii incolteau pe cei care nu voiau sa lupte si ii impuscau in fata celor abia sositi'', sustine acest fost militar in varsta de 26 de ani. ''Au adus doi detinuti care au refuzat sa mearga sa lupte si i-au impuscat in fata tuturor si i-au ingropat chiar in transeele pe care le sapasera recrutii'', a…

- Suverantul Pontif a facut aceste remarci in discursul sau anual adresat diplomatilor acreditati la Vatican, in care trece de obicei in revista situatia din lume, cunoscut in mod informal drept discursul sau despre „starea lumii”.