- Papa Francisc a sosit sambata dimineața la Atena, venind din Cipru, in prima vizita din ultimele doua decenii a unui suveran pontif in capitala Greciei, tara majoritar ortodoxa, relateaza presa internaționala.

- Papa Francisc a numit joi prima femeie la conducerea guvernatoratului statului Vatican, sora franciscana Raffaella Petrini, continuandu-si astfel eforturile de a ajunge la o mai mare egalitate de gen in cadrul Bisericii Catolice, relateaza AFP. In calitate de secretar general al guvernatoratului,…

- Un copil a devenit centrul de interes al audienței saptamânale ținute miercuri de Papa Francisc. Baiatul cu dizabilitați a urcat pe scena pe care se afla Suveranul Pontif și i-a strâns mâna. A stat câteva secunde în fața lui, atras de boneta pe care o purta liderul Bisericii…

- Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu drept cea mai ambițioasa incercare de reforma a Bisericii Catolice din ultimii 60 de ani. Ea consta intr-un proces de doi ani in care va fi consultata fiecare parohie catolica din intreaga lume cu privire la direcția viitoare a Bisericii și a inceput la Vatican…

- Papa Francisc va intreprinde zilele acestea prima sa calatorie in strainatate dupa interventia chirurgicala la care a fost supus in luna iulie. Vizita de patru zile in Europa Centrala ii va testa sanatatea, dar va cuprinde si unul dintre cele mai incomode momente ale papalitatii sale - intalnirea cu…