- Ii place tangoul și pune mare preț pe prietenii lui. Sunt cuvintele rostite de Papa Francisc, intr-un interviu acordat presei din Italia, in care și-a motivat decizia de a renunța la tradiția sa locuiasca in palatul apostolic.

- Razvan Fodor este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania. Dupa ce a cunoscut succesul ca solist al trupei Krypton, simpaticul cantareț a renunțat la muzica, acum cațiva ani, pentru a urma o cariera in actorie. Din 2020, soțul prezentatoarei emisiunii „Chefi fara limite” de la Antena 1 face…

- Președintele Emmanuel Macron revine in revista ”La Regle du jeu”, numarul care va aparea in 2 februarie, asupra vocației sale surprinzatoare de scriitor, explicand ca a indraznit puțin pentru a se face citit. In numarul 75 al revistei, fondata de Bernard-Henri Levy, Emmanuel Macron raspunde, așa cum…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, susține ca cei de la PSD au pornit o campanie de linșaj impotriva sa pentru ca l-a demascat pe Florin Roman cu plagiatul și cu faptul ca nu și-a terminat studiile acolo unde pretinde. ”Coaliția PSD-PNL e definiția de manual a zicalei „spune-mi cu cine te insoțești ca sa-ți…

- Alexandru Precup este unul dintre cei patru finaliști de la „SuperStar Romania” . Concurentul i-a impresionat pe jurați, dar și pe telespectatori cu vocea lui la fiecare apariție pe scena. Alexandru Precup are 26 de ani locuiește in București. Finalistul de la „SuperStar Romania” muncește, el e lucrator…

- Din cei șase secretari de stat pe care ii va avea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, trei vor fi de la PSD, doi de la PNL și unul de la UDMR, dar deja un fost demnitar PSD din acest minister a inceput sa traga sforile sa revina in Palatul CFR. Potrivit informațiilor noastre, unul dintre…

- O femeie care s-a luptat cu HIV timp de ani de zile, a scapat acum de virus, in ciuda faptului ca nu a luat niciun medicament, au dezvaluit medicii. Tanara din Argentina, in varsta de 30 de ani, din Argentina, este denumita „pacienta Esperanza” și a fost diagnosticata cu HIV in 2013. Este a doua persoana…