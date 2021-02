Papa Francisc se vede murind la Roma, inca suveran pontif, fara sa se intoarca sa traiasca in Argentina natala, potrivit unui interviu retranscris intr-o carte intitulata "Sanatatea papilor" din care au fost publicate sambata fragmente in cotidianul argentinian La Nacion, noteaza AFP.



In acest interviu acordat jurnalistului si medic argentinian Nelson Castro la Vatican in februarie 2019, papa spune ca se gandeste la moarte, dar nu se teme de ea.



Intrebat cum isi vede propriul sfarsit, Francisc, in varsta de 84 de ani, raspunde: "Voi fi papa, in exercitiul functiunii sau…