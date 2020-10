Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si lideri de diferite religii, printre care si patriarhul ortodox Bartolomeu I, se vor ruga marti in Piata Campidoglio din Roma pentru victimele razboiului si ale pandemiei de coronavirus, relateaza EFE potrivit Agerpres. Cu prilejul Intalnirii internationale de rugaciune pentru pace…

Papa Francisc si-a exprimat duminica solidaritatea fata de victimele incendiilor din Statele Unite si din America Latina, din care unele au fost cauzate de seceta, iar altele de catre oameni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Papa Francisc va vizita orasul italian Assisi luna viitoare, prima sa calatorie in afara Romei dupa ce epidemia de coronavirus a aparut in februarie in Italia, si va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. "Sambata, 3 octombrie,…

- Papa Francisc a avertizat miercuri asupra „patologiilor sociale” care ameninta omenirea în timpul actualei pandemii de coronavirus, precum „individualismul”, si a atras atentia ca fara colaborare si ajutorarea celor nevoiasi „nu vom putea vindeca lumea”, relateaza…

- Papa Francisc a parasit miercuri Vaticanul si s-a rugat intr-o bazilica din Roma pentru Liban, dupa o explozie in portul din Beirut in care peste 100 de persoane si-au pierdut viata, relateaza joi dpa. Liderul Bisericii Catolice, in varsta de 83 de ani, a mers la Bazilica Santa Maria Magiorre, aproape…

- Papa Francisc a declarat ca "pandemia continua sa provoace rani profunde, expune vulnerabilitatile noastre" si a cerut credinciosilor, in timpul audientei sale generale de miercuri, "sa isi indrepte privirile spre Iisus Hristos" si "sa aiba credinta", relateaza EFE, potrivit Agerpres.Papa,…