- Protestatarii din Hong Kong au tras duminica cu arcuri si sageti si proiectile incendiare, in timpul ciocnirilor cu politia dintr-un campus universitar, iar activistii se pregatesc pentru un ultimul efort al fortelor de ordine pentru risipirea lor, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Mii de persoane au protestat luni la Barcelona fața de o vizita a familiei regale spaniole, in condițiile in care capitala Cataloniei este afectata de proteste ale separatiștilor de mai multe saptamani, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire: Trei publicații cunoscute…

- Sase elefanti salbatici au murit dupa ce au cazut si s-au inecat intr-o cascada din Parcul National Khao Yai din Thailanda, sambata, informeaza Reuters si AFP. Alti doi elefanti, blocati intre stanci, au fost salvati. Cascada a fost inchisa temporar, potrivit unor responsabili in protejarea…

- Autoritațile chineze susțin actul legislativ adoptat de liderul Hong Kongului, Carrie Lam, conform caruia protestatarilor le este interzis sa-și acopere fețele in timpul manifestațiilor, conform site-ului agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Marius Budai iese la rampa! Ce se intampla,…

- Forțele israeliene au împușcat vineri un palestinian în timpul protestelor care au avut loc de-a lungul graniței fortificate dintre Fâsia Gaza si Israel, a anuntat Ministerul palestinian al Sanatatii, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Barbatul se numea Saher Othman, în…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Premierul pakistanez Imran Khan a anunțat miercuri ca îi va cere președintelui Donald Trump, în timpul vizitei pe care o va efectua saptamâna viitoare în SUA, sa reia negocierile de pace cu talibanii, scrie Mediafax, citând Reuters. Trump a întrerupt brusc negocierile…

- Chiar daca lui Boris Johnson i-a trebuit o luna pana la prima sa vizita in strainatate ca premier, la Palatul Elysee s-a simtit joi ca acasa, neezitand sa-si aseze picioarele pe mobila din resedinta prezidentiala franceza, noteaza Reuters.