- "Se poate rade de Dumnezeu (…), dar fara a ofensa sentimentele religioase ale credinciosilor", a afirmat papa Francisc vineri dimineata, cand a primit intr-o audienta comuna circa o suta de actori de comedie din circa 15 tari, inainte de participarea suveranului pontif la Summitul G7, informeaza Agerpres,…

- Papa Francisc a ajuns vineri in complexul din sudul Italiei unde are loc reuniunea la varf a G7, grupul tarilor democratice cu cele mai importante economii ale lumii, relateaza AFP si ANSA.Este pentru prima oara cand un conducator al Bisericii Catolice participa la un astfel de eveniment, potrivit Agerpres.Suveranul…

- Papa Francisc a sosit vineri la summitul G7, in Puglia, in sudul Italiei, o participare fara precedent in cazul unui sef al Bisericii Catolice, in cursul caruia urmeaza sa se exprime pe tema inteligentei artificiale, relateaza AFP.

- Summit-ul G7 al celor mai dezvoltate state din lume incepe joi in sudul Italiei. Pe langa cei sapte membri – Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Japonia, Franta si Italia – alaturi de presedintii Comisiei Europene si ai Consiliui, vor participa si liderii din alte state. Este pentru prima…

- Papa Francisc si premierul indian Narendra Modi sunt invitati la un summit G7, care are loc incepand de joi si pana sambata in Puglia, in Italia, pe agenda caruia se afla tensiunile geopolitice si razboaiele din Ucraina si Fasia Gaza, relateaza News.ro , cu referire la AFP.

- Selecționata Croației, adversara Italiei din grupa B la Euro 2024, a fost primita oficial de Papa Francisc, un mare iubitor al fotbalului. Capitanul Luka Modric (38 de ani) și președintele federației (HNS), Marijan Kustic, i-au facut cadou tricoul naționalei „Vatreni”, cu numarul 1 pe spate și numele…

- Argumentele și tensiunile sunt inevitabile in societatea moderna și nu ar trebui sa fie ascunse sub preș, a declarat sambata Papa Francisc, avertizand ca incercarea de a impune o viziune uniforma favorizeaza frustrarea și violența, scrie Reuters. Adresandu-se unei adunari pentru pace intr-un amfiteatru…

- In vara anului 2019, Ungaria a anuntat ca-si va construi un port in Trieste, Italia. Italia si Ungaria au fi­nalizat oficial acordul prin care Un­garia a primit drepturi de concesiune asupra unei zone de 300 de metri din Trieste in anul respectiv. In total, sta­tul ungar a platit Italiei 31 de mili­oane…