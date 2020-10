Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va face prima sa calatorie in afara Romei dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in luna februarie in Italia. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Papa Francisc a susținut, marți, 2 septembrie, prima audiența generala saptamanala cu public, dupa 6 luni de la izbucnirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), in curtea San Damaso din Vatican. Suveranul Pontif, care a vorbit despre pandemie, a fost zambitor pe tot parcursul audienței, noteaza Reuters.…