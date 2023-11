Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut duminica un apel emoționant pentru oprirea conflictului din Gaza, solicitand ajutor umanitar și ajutor pentru cei raniți pentru a atenua situația „foarte grava” de acolo, transmite Reuters. „Ma tot gandesc la situația grava din Palestina și Israel, unde mulți oameni și-au pierdut…

- Papa Francisc a cerut eliberarea de urgența a ostaticilor luați de Hamas și acces pentru ajutorul umanitar in Gaza. Mesajul a fost transmis in timpul audienței generale saptamanale din Piața Sfantul Petru de la Vatican.

- Papa Francisc a cerut ca ”atacurile sa inceteze” in Israel, afirmand ca ”terorismul și razboiul nu conduc la nicio soluție”. „Dragi frați și surori, urmaresc cu ingrijorare și durere cele ce se intampla in Israel, unde violența a explodat cu o mai mare cruzime, provocand sute de morți și raniți. Imi…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…

- Durul Sylvester Stallone a mers la Vatican insoțit de soția și cele trei fiice ale sale, acolo unde l-a intalnit pe Papa Francisc. Actorul i-a spus Suveranului Pontif ca se simte emoționat și onorat, ocazie cu care parintele Bisericii Catolice l-a surprins, spunandu-i ca in tinerețe ii urmarea cu interes…

- Papa Francisc s-a declarat “bucuros” sa calatoreasca in Mongolia, o tara cu populatie majoritar budista, pentru a se intalni cu “un popor nobil si intelept” si pentru a vizita “o Biserica mica in numar, dar dinamica in credinta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. «Este vorba despre o vizita atat de…

- Papa Francisc si generalul Mark Milley, presedintele Sefilor de Stat Major al SUA, au discutat luni despre razboiul si despre speranta de pace din Ucraina, in timpul unei audiente private la Vatican, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. Milley, care este catolic, a declarat ulterior reporterilor care…