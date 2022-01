Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif se declara ingrijorat de tensiunile de la granița Ucrainei și a facut duminica un apel la organizarea unei zile internaționale de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei, avertizand ca tensiunile amenința securitatea Europei și risca sa aiba consecințe…

- Papa Francis a declarat ca urmareste "cu ingrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters. "Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si…

- Ucrainenii intervievați de Reuters au declarat ca sunt pregatiți pentru un conflict militar cu Rusia, in vreme ce diplomații de top ai Rusiei și Statelor Unite au minimizat orice perspectiva de razboi. O locuitoare din Kiev, Diana, care a refuzat sa-și dea numele de familie, a spus ca „deja se gandește…

- Diplomați de rang inalt din SUA și Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parți in ultima saptamana nu au adus niciun progres, scrie Reuters, conform Mediafax. Secretarul…

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intalni vineri la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a cauta sa obtina o „iesire diplomatica” din criza intre Rusia si Ucraina, a anuntat marti o responsabila a Departamentului de Stat american, citata de France Presse.

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…