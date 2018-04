Papa Francisc salută "rezultatul pozitiv" al summitului intercoreean ”Insotesc in rugaciune rezultatul pozitiv al summitului intercoreean de vineri si angajamentul curajos pe care si l-au asumat liderii celor doua parti in vederea realizarii unui parcurs al pacii sincer, in favoarea unei penisnule coreene eliberate de arme nucleare”, a declarat Papa dupa rugaciunea Regina Coeli. ”Ma og la Domul ca speranta unui viitor al pacii si prieteniei fraterne sa nu fie dezamagit si pentru ca colaborarea (intre cele doua Corei) sa poata sa continue, sa dea roade benefice poporului coreean mult iubit si lumii intregi”, a conchis Papa argentinian. Francisc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

