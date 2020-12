Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemia de coronavirus ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, a sugerat miercuri papa Francisc, informeaza DPA și Catholic News Agency, citate de Agerpres. „Anul acesta ne asteapta…

- Pandemia de COVID-19 și carantina au venit la pachet, pentru multe persoane, cu sedentarismul. Organizația Mondiala a Sanatații ne indeamna sa facem sport, in continuare, pe cat posibil. Ca un punct de reper important, OMS a specificat și cat timp ar fi necesar sa ne antrenam, in decursul unei saptamani.

- Cozi uriașe la Permise, in Pitești. Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a declarat pentru Digi 24 ca exista o cerere foarte mare din partea cetațenilor, iar personalul este deficitar. ”Din pacate, inca din perioada starii de urgența exista o cerere foarte mare. Cea mai mare problema pe care o avem este…

- Papa Francisc s a rugat pentru victimele incendiului de la Piatra Neamt. La sfarsitul predicii Angelus, Sfantul Parinte a vorbit despre tragedia petrecuta in Romania.Intr o structura spitaliceasca din Romania, in care erau internati mai multi pacienti afectati de coronavirus, a izbucnit un incendiu…

- Papa Francisc: Angelus (1 noiembrie 2020) Iubiți frați și surori, buna ziua! In aceasta sarbatoare solemna a Tuturor Sfinților, Biserica ne invita sa reflectam asupra speranței mari, care se intemeiaza pe invierea lui Cristos: Cristos a inviat și vom fi și noi cu El. Sfinții și fericiții sunt martorii…

- Ioan Andone, președintele de la FC Voluntari, a vorbit despre situația din Liga 1 și despre problemele cauzate de pandemia de coronavirus. Fostul antrenor crede ca in viitorul apropiat ar trebui ca fanilor sa le fie permis accesul pe stadioanele din țara și spune ca la formația din Ilfov sunt amenzi…

- Primaria Targu-Mureș anunța cetațenii ca vor avea posibilitatea sa viziteze cimitirele de pe raza orașului in zilele dedicate celor adormiți, care sunt celebrate atat de credincioșii catolici și protestanți in 1 Noiembrie, cat și de cei ai Bisericii Ortodoxe, in ajunul sarbatorii Sfinților Arhangheli.…

- „Noi cu masca, cu igienizare, iar autoritatile cu masuri” Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca nu suntem in situatia in care sa ne gandim la un nou lockdown si considera ca pandemia a fost gestionata bine pana in prezent. Presedintele a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta…