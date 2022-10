Stiri pe aceeasi tema

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…

- Giorgia Meloni, al carei partid, Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate ieri in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern. „Fratii Italiei” a obtinut intre 22% si 26% din voturi, iar partenerii sai de coalitie, Liga lui Matteo…

- Coalitia condusa de Giorgia Meloni, lidera formatiunii Fratelli d’Italia (național-conservatori), si din care mai fac parte Liga, formatiunea de dreapta a lui Matteo Salvini, si Forza Italia, formatiunea lui Silvio Berlusconi, ar urma sa caștige alegerile legislative din Italia cu 41-45% din voturi,…

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a avertizat ca, daca viitoarea guvernare a Italiei, care se prefigureaza a fi formata de extrema dreapta care și-a declarat simpatia pentru Putin, „va merge intr-o direcție dificila”, Comisia Europeana ar putea suspenda fondurile europene alocate italienilor.…

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment. Chiar inainte de deschiderea urnelor, la ora 07:00 (05:00 GMT), oamenii stateau la coada sub un cer innorat,…

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment.Chiar inainte de deschiderea urnelor, la ora 07:00 (05:00 GMT), oamenii stateau la coada sub un cer innorat,…

- In politica e imprudent sa afirmi ca o evolutie este ireversibila, astfel ca va trebui sa asteptam si alte confirmari inainte de a proclama modificarea echilibrului din interiorul dreptei europene. In plus, doctrinele politice nu sunt statice, iar actiunea arareori se cantoneaza in aria prescrisa de…