- Papa Francisc a cerut duminica incetarea violențelor in Peru, unde aproape 50 de persoane au fost ucise in timpul demonstrațiilor antiguvernamentale din ultimele saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Papa Benedict al XVI-lea este in stare grava! Ce a anunțat Suveranul Pontif la sfarșitul audienței de miercuri, 28 decembrie. Papa Francisc le-a cerut credincioșilor sa se roage pentru el in aceasta perioada grea. Care este starea lui de sanatate in prezent.

- Presedinta peruana Dina Boluarte ramane la conducerea tarii, in timp ce autoritatile au dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca manifestatiile sangeroase izbucnite dupa demiterea si arestarea predecesorului sau, in 7 decembrie, scad in intensitate, conform AFP.

- Cu prilejul unei traditionale ceremonii omagiale dedicate Fecioarei Maria in cadrul sarbatorii Imaculata Conceptie, zi de sarbatoare legala in Italia, Papa Francisc a ținut un discurs și nu și-a putut stapani lacirmile.

- Papa Francisc a izbucnit in lacrimi in timpul rugaciunii tradiționale pe care o rostește la Roma in preajma Craciunului. A fost de ajuns sa menționeze suferința Ucrainei pentru a fi napadit de emoții. Suveranul Pontif și-a intrerupt discursul pentru cateva secunde.

- Liderii Ucrainei vor trebui sa priveasca in perspectiva pentru a obtine pacea, a declarat vineri Papa Francisc, sugerand ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters. La inceputul acestei luni, Suveranul Pontif a facut apel la un armistitiu…

- Suveranul Pontif s-a rugat ieri pentru pași concreți in direcția protejarii mediului inconjurator, implicit a vieții pe Pamant, dar și pentru pace si solidaritate intre oameni. Papa a cerut incetarea razboiului din Ucraina.