- Papa Francisc s-a intalnit, vineri, cu mitropolitul Antonie, al doilea cel mai puternic lider al Bisericii Ortodoxe Ruse, inainte de un summit asteptat luna viitoare cu patriarhul rus Kiril, un sustinator al razboiului din Ucraina, relateaza Reuters.

- Papa Francisc se va deplasa in Kazahstan in perioada 13-15 septembrie pentru a participa la un congres dedicat dialogului intre religii si unde ar putea sa se intilneasca cu patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif "va merge in Kazahstan…

- O noua reforma constitutionala intra in vigoare la Vatican duminica, 5 iunie, dupa ce papa Francisc a reorganizat departamentele si structura de conducere a Bisericii Catolice, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Al 6-lea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, care include un embargo petrolier cu anumite scutiri, a fost aprobat, joi, de reprezentantii celor 27 de state ale Uniunii Europene. Acesta nu prevede și inscrierea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pe lista neagra a celor vizati de sanctiuni, informeaza…

- Medicii sai probabil nu sunt de acord, dar Papa Francisc crede ca o doza de tequila l-ar ajuta cu durerea de la genuchi. In timp ce papamobilul sau s-a oprit in Piața Sfantul Petru la ultima sa audiența generala, un grup de seminariști mexicani au strigat la el, intrebandu-l cum se simte. „Este obraznic”,…

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…