Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francis a fost nevoit sa anuleaze un eveniment de la Vatican la o zi dupa ce și-a aratat solidaritate fața de persoanele afectate de coronavirus și a strans mana mai multor enoriași, care au venit la intalnirea saptamanala.

- Precizarile vin din partea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in contextul epidemiologic datorat noului coronavirus. Persoanele nevoite sa intre in carantina din cauza suspiciunilor legate de infecția cu noul coronavirus nu trebuie sa iși faca griji ca vor avea probleme la locul de munca…

- Miercuri, puțin inainte de miezul nopții, intr-o conferința de presa organizata la Ministerul de Interne, ministrul Sanatații, Victor Costache și secretarul de stat Raed Arafat au confirmat primul caz de coronavirus din Romania.Un tanar din județul Gorj, angajat la restaurantul italianului și care l-a…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența de sanatate publica internaționala determinata de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor masuri in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei. Conform…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Palatul are in prezent aproximativ 50 de rezidenți, gazduiți in 16 dormitoare. Cladirea, situata in apropiere de piața și basilica Sfantul Petru, este in prezent cunoscuta drept "palatul saracilor", iar aici persoanele fara adapost pot "dormi, manca și invața". Palatul, care a primit…

- Papa Francisc a adus un omagiu sambata, la Vatican, pescarilor care curata marea recuperand deseurile prinse in plasele lor in vederea reciclarii acestora si a indemnat ca acest model sa fie preluat in intreaga lume, relateaza AFP potrivit Agerpres. "As dori sa-mi exprim recunostinta pentru curatarea…

- Papa Francisc a fost subiectul unui incident marti, la Vatican, când a lovit cu palma de doua ori mâna unei femei care îi apucase cu putere un braț și nu îi mai dadea drumul, potrivit nypost.com, scrie Mediafax.Papa Francisc a parut vizibil iritat în timp ce încerca…