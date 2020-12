Papa Francisc s-a angajat ca Vaticanul să ajungă la zero emisii de carbon până în 2050 Papa Francisc a cerut sambata tuturor tarilor sa depuna eforturi pentru a ajunge la zero emisii de carbon in perioada urmatoare si s-a angajat ca Vaticanul - cel mai mic stat suveran din lume - sa atinga acest obiectiv pana in anul 2050, informeaza Reuters.



Suveranul pontif, care sprijina cauzele de mediu inca de la alegerea lui ca papa in 2013, a declarat in cadrul unei conferinte pentru clima organizate de ONU ca Vaticanul, un oras-stat cu o suprafata de 44 de hectare si situat in centrul Romei, se va achita de eforturile care ii revin in lupta globala impotriva modificarilor climatice.

