Papa Francisc a imparțit vineri binecuvantarea speciala Urbi et Orbi, rezervata de obicei doar Zilei Craciunului și Duminicii Paștelui, intr-un moment dificil pe care-l traverseaza Italia și lumea. Imaginea Papei Francisc, rugandu-se singur in ploaie, pe treptele Bazilicii Sf. Petru, in fața Pieței San Marco goala, a impresionat pe cei care au participat, prin intermediul trasmisiunilor video, on line și tv, la momentul special, in acest timp de suferinta cauzat de pandemia cu...