Stiri pe aceeasi tema

- Francisc, considerat o figura progresista in Biserica Catolica, a fost acuzat ca a participat la "inchinarea idolatra la zeitatea pagana Pachamama" in timpul sinodului de luna trecuta, in cadrul unei petitii semnate de 100 de persoane si distribuite marti pe diverse site-uri catolice. Adunarea…

- Institutia, cunoscuta in prezent sub titulatura de 'Arhiva Secreta a Vaticanului', va deveni 'Arhiva Apostolica a Vaticanului', a anuntat papa Francisc printr-un decret, denumit 'Motu Proprio'. Suveranul pontif a explicat ca a dorit sa evite astfel perceptiile negative asociate cuvantului 'secret',…

- Organizat in perioada 6-27 octombrie si dedicat problemelor de mediu, sociale si pastorale ale statelor strabatute de Amazon, sinodul a reunit la Vatican cardinali si peste 184 de episcopi, dintre care peste 60% provin din cele noua tari amazoniene ale Americii Latine. Papa Francisc a promis…

- Papa Francisc a deschis duminica un controversat summit de trei saptamâni unde se va pune problema permiterii barbaților casatoriți sa devina preoți. Ar fi pentru prima oara în secole întregi când s-ar permite o încalcare a unei astfel de tradiții, scrie CNN.Chiar daca…