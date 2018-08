Suveranul Pontif a aprobat modificarea Catehismului Catolic pentru a declara inadmisibila pedeapsa cu moartea și a declarat subliniind angajamentul Bisericii in a incuraja abolirea acesteia in intreaga lume.

Introducerea interdicției in catehism ar putea fi viu criticata in țarile in care pedeapsa capitala este legala, informeazp TVR. Biserica romano-catolica admitea pana astazi, in situații excepționale, condamnarea la moarte.

Anul trecut au fost emise sentințe supreme in 53 de țari și au fost executați 993 de oameni.

Cele mai multe execuții au avut loc in China, Iran,…