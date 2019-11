Papa Francisc recunoaste ca exista dovezi clare de coruptie la Vatican

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a dorit sa viziteze Japonia inca din tinerete. Prima lui calatorie in aceasta tara, realizata in perioada 23-26 noiembrie 2019, a fost marcata de sumbrele comemorari ale bombardamentelor nucleare din 1945, dar si punctata de cateva momente pline de umor si de surprize, informeaza AFP.…

- Papa Francisc a evocat luni, la Tokyo, ”ingrijorarea” provocata de utilizarea energiei atomice si a indemnat la o mobilizare consolidata in vederea ajutorarii victimelor sieismului urmat de un tsunami care au cauzat catastrofa nucleara din 2011 in Japonia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește…

- Suveranul Pontif, care a sosit duminica dimineata pe Insula Kyushu, in sud-vestul Japoniei, unde se afla Nagasaki, s-a rugat mai intai, in tacere, pe o ploaie torentiala, in fata principalului monument din ”Parcul Pacii”, locul impactului bombei atomice. El a depus o coroana de flori albe, care i-au…

- Suveranul Pontif, un militant infocat impotriva armelor nucleare, va citi un mesaj pe tema armelor de distrugere in masa la Nagasaki si se va intalni totodata cu supravietuitori ai accidentului nuclear de la Fukushima, din 11 martie 2011, cel mai grav dezastru nuclear dupa cel de la Cernobil, in…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice. Suveranul…

