- Papa Francisc, in varsta de 85 de ani, a declarat sambata ca va fi nevoit din cauza varstei sale avansate si a durerilor la genunchi sa reduca ritmul deplasarilor, mentionand chiar posibilitatea de a demisiona la un moment dat daca probleme grave de sanatate il vor impiedica sa conduca Biserica Catolica,…

- Papa Francisc a declarat sambata ca va fi nevoit din cauza varstei sale avansate si a durerilor la genunchi sa reduca ritmul deplasarilor, mentionand chiar posibilitatea de a demisiona la un moment dat daca probleme grave de sanatate il vor impiedica sa conduca Biserica

- Papa Francisc explica recent, intr-un interviu, ca traim deja in ”al Treilea Razboi Mondial”, referindu-se la ”razboaiele salbatice de distrugere”, cum este cel din Ucraina. „De ani de zile traim al Treilea Razboi Mondial pe bucați, pe capitole, cu razboaie peste tot, deși razboiul din Ucraina ne atinge…

- Papa Francisc a exprimat sambata „un mare regret” ca nu a putut efectua voiajul apostolic in Republica Democratica Congo si in Sudanul de Sud, care ar fi trebuit sa inceapa chiar in aceasta zi, amanat insa in iunie sine die din cauza durerilor la genunchi cu care se confrunta suveranul pontif, informeaza…

- Papa Francisc si-a amanat vineri, sine die, vizitele programate la inceputul lunii iulie in Republica Democrata Congo si in Sudanul de Sud din cauza durerilor sale la genunchi, un anunt surpriza care risca sa aduca din nou in actualitate ingrijorarile legate de starea de sanatate a suveranului pontif,…

- Papa Francisc se chinuia din nou sa mearga cand a sosit la Vatican pentru audiența generala saptamanala, suferind de o acutizare a durerii la genunchi. CITEȘTE ȘI – Papa Francisc: „Am nevoie de un shot de tequila pentru durerea mea de la genunchi” Papa, in varsta de 85 de ani, a suferit o acutizare…

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…

- Papa Francisc si a amanat vizita din Liban, programata initial in luna iunie, din motive de sanatate, a anuntat luni ministrul libanez al Turismului, Walid Nassar, citat de AFP.Libanul a primit o scrisoare de la Vatican, care l a informat oficial despre decizia privind amanarea vizitei papei in Liban,…