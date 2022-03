Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat miercuri ca razboiul din Ucraina a aratat ca omenirea trebuie sa renunte la instinctul ei ciudat de "autodistrugere" si ca achizitiile suplimentare de arme nu reprezinta o solutie finala pentru niciun conflict, informeaza Reuters. Suveranul pontif le-a cerut persoanelor prezente…

- Reprezentanții Greenpeace trag un semnal de alarma și anunța ca efectele crizei climatice sunt mai puternice și lovesc mai repede decat s-a anticipat inițial. Asta inseamna ca vor crește mortalitatea și riscul producerii unor cataclisme. Potrivit Greenpeace, de la evaluarea anterioara, riscurile climatice…

- In cursul dimineții de miercuri, papa Francisc s-a intalnit, in bazilica San Pietro, cu un grup de studenți din Milano, carora le-a cerut sa adreseze un gand copiilor ucraineni aflați „sub bombe”. Intr-o lume in care barbații și femeile traiesc „sub presiune”, in proiecția unui viitor alcatuit din mașini…

- Papa Francisc face un apel pe fondul atacurilor din Ucraina și ii roaga pe ruși sa incheie razboiul. Suveranul Pontif este din ce in ce mai ingrijorat și susține ca situația actuala reprezinta, de fapt, un „masacru” asupra oamenilor nevinovați și a copilașilor.

- O maternitate din Kiev, asediata de armata rusa, și-a mutat pacenții – mame cu nou nascuți, dar ș femei gravide – in subsolul cladirii. Aici, spera cu toții sa fie feriți de bombardament. Aceasta este pivnița unui spital din capitala Ucrainei. Și așa arata acum o maternitate din Kiev, in timp ce orașul…

- In cadrul audientei generale de miercuri, referindu-se la conflictul Rusia-Ucraina, Papa Francisc a adus in atenție situația incordata și și-a exprimat speranțele de pace, ”printr-un dialog serios”. ”Doresc sa mulțumesc tuturor persoanelor și comunitaților care in 26 ianuarie a.c. s-au unit in rugaciune…