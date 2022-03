Stiri pe aceeasi tema

Papa Francisc a deplans duminica ''rauri de sange si de lacrimi'' care curg in Ucraina dupa invazia rusa si a facut apel la infiintarea unor coridoare umanitare, informeaza AFP.

- Marțișorul pe care mulți targumureșeni doresc sa-l ofere, anul acesta, poate fi format din cateva picaturi de sange pentru eroii care lupta pentru libertate in Ucraina, dar și pentru milioanele de bolnavi care au nevoie de o șansa la sanatate și viața. Ei pot face asta printr-un simplu gest, pentru…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi, 24 februarie, in zori, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza Reuters. „Am luat decizia pentru o operatiune militara”, a spus Vladimir Putin intr-o declaratie surpriza la televizor,…

- Papa Francisc indeamna la o zi internaționala de „rugaciune pentru pace” pe fondul cauza crizei din Ucraina. Papa Francisc a facut duminica un apel la o zi internaționala de „rugaciune pentru pace”, pe 26 ianuarie, pentru a opri agravarea crizei din Ucraina, afirmand ca tensiunile amenința securitatea…