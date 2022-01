Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat vineri ca raspândirea de știri false și dezinformari despre vaccinurile anti-Covid, inclusiv în presa catolica, reprezinta o încalcare a drepturilor omului, relateaza Reuters.Suveranul pontif în vârsta de 85 de ani a vorbit pentru a doua…

- Aproape 23% dintre spitalele din Statele Unite au raportat o lipsa critica de cadre medicale, deoarece cazurile de Covid-19 continua sa creasca, potrivit datelor publicate de Departamentul Serviciilor Umane și de Sanatate, transmite Fox news. Lipsa de personal se datoreaza faptului ca 80,8% din totalul…

- Circa 40.000 de oameni au protestat sambata la Viena, capitala Austriei, impotriva masurilor guvernamentale de combatere a pandemiei de coronavirus, inclusiv obligativitatea vaccinarii pentru populatie, transmite dpa. Potrivit politiei, demonstratia a fost in mare parte pasnica. Totusi, fortele de ordine…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 duminica, cu simptome usoare, dar va continua sa isi exercite prerogativele in timpul carantinei de cinci zile pe care o va petrece acasa, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Austin, care este vaccinat, inclusiv cu…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat, marți, ca Bucureștiul va trece de pragul de 70% din populația de peste 12 ani vaccinata cu cel puțin o doza, in urmatoarea saptamana. In prezent, 65% din populația de peste 12 ani din București este vaccinata. Județul Cluj…