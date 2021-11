Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cerut Statelor Unite și altor țari, sambata, sa recunoasca guvernul lor din Afganistan drept legitim, spunand ca refuzul continuu de a face acest lucru va duce la probleme nu doar pentru țara, dar și pentru lumea intreaga, relateaza Reuters.

- Industria ceramicii din Europa, un sector cu vanzari de 35 de miliarde de dolari pe an, credea ca ceea ce a fost mai greu a trecut cand vanzarile au crescut cu peste 10% in prima jumatate a acestui an iar carnetele de comenzi au inceput sa se umple din nou dupa pagubele provocate de pandemie, transmite…

- Afganistan, India si Pakistan sunt printre cele unsprezece state desemnate joi de serviciile de informatii ale SUA drept "foarte vulnerabile" in ceea ce priveste capacitatea lor de a se pregati si a raspunde crizelor de mediu si societale provocate de schimbarea climatica, informeaza Reuters.…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- Președintele Joe Biden i-a indemnat, vineri, pe liderii lumii sa se alature Statelor Unite și Uniunii Europene in angajamentul pentru scaderea emisiilor de gaz metan, intr-o incercare de a construi consensul inainte de un summit internațional legat de schimbarile climatice, programat sa inceapa in octombrie,…

- Capii bisericilor catolica, ortodoxa si anglicana si-au unit vocile in premiera marti in cadrul unui apel "urgent pentru viitorul planetei", in perspectiva reuniunii COP26, relateaza AFP si Reuters. Papa Francisc, patriarhul ortodox Bartolomeu al Constantinopolului si arhiepiscopul de Canterburry,…

- Conglomeratul Berkshire Hathaway al miliardarului Warren Buffett a recuperat pierderile provocate de pandemia de Covid-19, majoritatea divizilor sale inregistrand o redresare puternica a profitului si veniturilor, transmite Reuters.

- Numarul cazurilor de coronavirus a depasit 200 de milioane la nivel mondial, potrivit datelor centalizate de Reuters și preluate de Mediafax. Daca bolnavii de COVID ar forma o națiune, ar fi a opta populație a lumii, iar viteza de raspandire a virusului crește. Cel putin 2,6% din populatia lumii a fost…