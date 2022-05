Papa Francisc, probleme serioase

Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera Papa Francisc, care provoaca, de asemenea, dureri la picioare. Calatoria din 12-13 iunie fusese anunțata de guvernul libanez. Vaticanul nu a anunțat niciodata in mod oficial calatoria, dar Papa s-a referit la planuri legate de aceasta in interviuri recente. Sursele citate de Reuters, care au vorbit…