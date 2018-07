Papa Francisc prezice: Vom avea parte de dărâmături, pustietate şi deşerturi "Exista pericolul real ca noi sa lasam generatiilor viitoare doar daramaturi, pustietati si deseuri", a spus suveranul pontif.



Liderul celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga a facut aceste declaratii intr-o conferinta organizata la Vatican, ce a marcat implinirea a trei ani de la publicarea enciclicei sale despre mediul inconjurator, "Laudato si", potrivit Agerpres



Papa Francisc a indemnat toate guvernele lumii sa onoreze prevederile inscrise in Acordul pentru clima de la Paris, semnat in 2015, "pentru a evita cele mai grave consecinte ale crizei climatice". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

