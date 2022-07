Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat vreodata Moscova, […] The post Papa Francisc planuiește sa viziteze Kievul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .