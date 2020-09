Stiri pe aceeasi tema

- Înca nu a fost facut anunțul oficial, dar toate calatoriile și vizitele Papei Francisc au fost amânate pâna în 2022, în așteptarea vaccinului. Între timp, Suveranul Pontif lucreaza de la Casa "Santa Marta", unde întâlnește diferite persoane și,…

- Fenomene meteo extreme constand in furtuni puternice, inundatii si grindina au lovit nordul si centrul Italiei in weekend provocand numeroase daune materiale. Cel putin patru persoane au murit si alte cateva au fost date disparute. In sudul Italiei au izbucnit incendii de vegetatie.

- Autor: Cornel NISTORESCU Ne-am ars! Ne suim pe a doua cocoașa a pandemiei. Camila pandemiei devine din ce in ce mai amenințatoare. Explicația este simpla. Oamenii nu se mai tem de coronavirus. Fac bașcalie pe seama lui și pe seama celor care ne conduc in așa-zisa lupta cu acesta. Rid și de cei care…