- Calatoria pe care papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un „pelerinaj de pocainta”, a declarat duminica suveranul pontif. Acesta si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la „vindecarea raului” comis impotriva indigenilor de catre preotii si calugaritele Bisericii Romano-Catolice…

- Papa Francisc a facut un apel catre comunitatea internaționala pentru a depune eforturi pentru a pune capat razboiului din Ucraina, asigurandu-și apropierea de ucrainenii care sufera zilnic atacuri cu rachete, relateaza Vatican News . Papa Francisc a transmis acest mesaj dupa ce a recitat rugaciunea…

- Papa Francisc explica recent, intr-un interviu, ca traim deja in ”al Treilea Razboi Mondial”, referindu-se la ”razboaiele salbatice de distrugere”, cum este cel din Ucraina. „De ani de zile traim al Treilea Razboi Mondial pe bucați, pe capitole, cu razboaie peste tot, deși razboiul din Ucraina ne atinge…

- Papa Francisc dezminte informatiile potrivit carora intentioneaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca este pe cale sa viziteze Canada luna aceasta si spera sa poata merge la Moscova si Kiev cat mai curand posibil dupa aceea, relateaza Reuters.

- Papa Francisc și-ar putea pregati demisia din cauza problemelor de sanatate. Deocamdata acestea sunt zvonuri din presa din Italia, alimentate de faptul ca Suveranul Pontif va participa la o sarbatoare in localitatea in care este mormantul Papei Celestin a

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…

- Papa Francisc este pregatit sa mearga la Moscova. Suveranul Pontif a acordat cu scurt timp in urma un interviu publicației Corriere Della Sera in care a spus ca și-a anunțat intenția și așteapta acum un raspuns din partea lui Putin.