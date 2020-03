Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate de milion de oameni din intreaga lume s-au imbolnavit pana acum de Covid-19, iar dintre aceștia mai mult de 21.000 au murit. Pandemia cu noul coronavirus, aparut mai intai in China, se extinde de la zi la zi, iar epicentrul s-a mutat acum in Europa. Cazurile se inmulțesc pe zi ce trece…

- La rugaciunea ”Ingerul Domnului” de duminica, 22 martie 2020, papa Francisc a invitat liderii tuturor Bisericilor și confesiunilor creștine sa se uneasca in rugaciune pe 25 martie, Buna Vestire, și sa recite la ora 12.00 rugaciunea Tatal Nostru. ”La pandemia virusului”, a spus papa, ”vrem sa raspundem…

- Papa Francisc s-a rugat la icoana Salus populi Romani din biserica Santa Maria Maggiore, dupa care a mers singur, pe o Via del Corso pustie, la biserica San Marcello, unde se pastreaza un Christ care, conform tradiției, a scapat orașul de ciuma, in 1522. Un pelerinaj solitar al Papei Francisc, care…

- In cadrul sfintei Liturghii, celebrata astazi la Sfanta Marta, Papa Francisc a amintit de bolnavi și in special de cei care au fost afectați de actuala pandemie. In același timp, Sfantul Parinte a adresat o chemare preoților, de a nu lasa poporul lui Dumnezeu și a-l insoți in aceste greutați cu mangaierea…

- Noua oameni au fost ucisi, iar alti cinci au fost raniti in doua atacuri produse in Germania, in orasul Hanau, asupra unor baruri cu specific arab. Politia germana a anuntat ca atacatorii au fost gasiti morti, intr-o casa din districtul Kesselstadt, scrie Hessenschau news. In plus, o alta persoana implicata…

- Fraternitate, femeie, reconciliere, drepturi, finanțe, casatorie, prietenie, Biserica, stil de viața, misiune, suferința, cateheza. Iata cuvintele cheie care sintetizeaza temele alese de Papa Francisc pentru „Apostolatul rugaciunii” din 2021. Intențiile de rugaciune pentru anul viitor, incredințate…

- Daca in mesajul de anul trecut, Papa Francisc vorbea despre generozitate și gratuitate, in mesajul din acest an, Suveranul Pontif invita la compasiune, susținere, atenție, alinare, pentru cei care traverseaza o perioada de suferința fizica sau emoționala. „Veniți la mine toți cei osteniți și impovarați…

- Papa Francisc a fost subiectul unui incident marti, la Vatican, cand a lovit cu palma de doua ori mana unei femei care ii inșfacase un braț și nu ii mai dadea drumul, potrivit nypost.com. Papa Francisc a parut vizibil iritat in timp ce incerca sa isi elibereze bratul din mainile credincioasei prea zeloase.…