- Papa Francisc a lansat un apel pentru reformarea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), despre care spune ca ''si-a aratat limitele'' in contextul pandemiei de COVID-19 si al razboiului din Ucraina, potrivit unei noi carti a suveranului pontif, din care cotidianul La Stampa a publicat duminica un fragment.

- Papa Francisc a dezvaluit ca a fost implicat in organizarea unui schimb de prizonieri de razboi intre Ucraina și Rusia, desi nu este clar ce rol a jucat de Suveranul Pontif, scrie agenția germana de știri DPA, citata de Agerpres . El a mentionat acest lucru in timpul unei intalniri private cu iezuitii…

- Cardinalul polonez Konrad Krajewski, 58 de ani, trimisul Papei Francisc in Ucraina, s-a trezit in mijlocul unui schimb de focuri la Zaporojie, sudul țarii, unde se afla intr-o misiune de ajutor umanitar, relateaza Vatican News . Krajewski se afla in Ucraina pentru a patra oara de la invazia declanșata…

- Papa Francisc a facut din nou un apel la incetarea „actualului razboi mondial” si le-a cerut tuturor „sa fie fauritori ai pacii”. Suveranul Pontif a transmis, la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf. Petru, ca se roaga pentru „Ucraina martira”, relateaza Reuters. „Nu uit Ucraina martira”,…

- Papa Francisc a numit un infirmier de la Vatican pe postul de asistent medical personal. Suveranul Pontif a spus intr-o discuție cu reporteri ca are nevoie de mai multa ingrijire, pe masura ce inainteaza in varsta și merge tot mai greu.