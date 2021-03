Stiri pe aceeasi tema

- ​Papa Francisc a declarat ca îsi mentine vizita în Irak, în perioada 5-8 martie, în pofida tirurilor de rachete care au lovit miercuri o baza americana din vestul tarii, provocând moartea unei persoane, relateaza AFP si Reuters. "Voi merge în Irak în…

- Cel putin zece rachete au vizat miercuri o baza in care se afa militari americani, in vestul Irakului, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene si occidentale, cu doua zile inaintea unei vizite istorice a Papei Francisc in aceasta tara, relateaza AFP. ”Fortele de securitate…

- La bordul navei amfibii de desant San Diego din Flota a 5-a a Statelor Unite s-au semnalat zeci de cazuri de infectare cu coronavirus, transmite vineri Reuters.Nava se afla intr-un port din Bahrein, a anuntat flota, a carei misiune este patrularea rutelor maritime din Orientul Mijlociu.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca SUA au avertizat Rusia doar cu cateva minute inainte de atacul cu rachete asupra pozitiilor proiraniene in Siria, un interval de timp pe care l-a descris ca fiind inadecvat, dupa ce anterior diplomatia rusa condamnase acest atac, relateaza…

- Administratia Joseph Biden a suspendat, pentru reevaluare, planul fostului presedinte Donald Trump privind diminuarea efectivelor militare americane din Germania. Secretarul Apararii, Lloyd Austin, "a initiat...

- Șeful Pentagonului, Christopher Miller, a anunțat vineri ca efectivele militare ale Statelor Unite se ridica acum la 2.500 în Afganistan, cât și în Irak, în conformitate cu dorința președintelui Donald Trump de a pune capat ”razboaielor nesfârșite”, relateaza…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.