Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a semnat a treia sa enciclica - "Toti Frati", in care face un apel la o mai mare solidaritate cu cei saraci. Suveranul Pontif insista pentru un dialog crescut intre oameni și mai multa grija pentru creația lui Dumnezeu.

- Papa Francisc a semnat a treia sa enciclica, Toti Frati, in care face un apel la o mai mare solidaritate cu cei saraci. Suveranul Pontif insista pentru un dialog crescut intre oameni si mai multa grija pentru creatia lui Dumnezeu.

- Imaginea bunicii din Iași, intalnita in timpul calatoriei in Romania in 2019, cu fața zambitoare și nepotelul in brațe, a ramas impregnata atat de mult in memoria Papei Francisc, incat acesta a cerut ca fotografia sa fie tiparita, noteaza La Stampa, conform Rador.Astfel, o poza color, cartonata, proiectata…

- Înca nu a fost facut anunțul oficial, dar toate calatoriile și vizitele Papei Francisc au fost amânate pâna în 2022, în așteptarea vaccinului. Între timp, Suveranul Pontif lucreaza de la Casa "Santa Marta", unde întâlnește diferite persoane și,…