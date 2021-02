Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc se vede murind la Roma, inca suveran pontif, fara sa se intoarca sa traiasca in Argentina natala, potrivit unui interviu retranscris intr-o carte intitulata "Sanatatea papilor" din care au fost publicate sambata fragmente in cotidianul argentinian La Nacion, noteaza AFP. …

- Papa Francisc, în vârsta de 84 de ani, a fost vaccinat împotriva COVID-19, miercuri, în prima zi a campaniei de vaccinare organizata de Vatican, conform unor jurnalisti apropiati suveranului pontif, relateaza AFP. Potrivit…

- Papa Francisc, care are 84 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid miercuri, in prima zi a campaniei de vaccinare organizata de Vatican, conform unor jurnaliști apropiați de suveranul pontif, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Papa ar fi fost vaccinat miercuri, la intrarea in sala de audiențe Paul…

- Papa Francisc s-a vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Suveranul pontif a fost imunizat chiar in prima zi de vaccinare la Vatican, scrie AFP citand jurnaliști apropiați papalitații. Potrivit jurnalistilor de la cotidianul argentinian La Nacion, respectiv de la revista iezuita americana America, ambii…

- "L-am intalnit pe Diego Armando Maradona cu ocazia unui meci pentru Pace in 2014: imi amintesc cu placere de tot ce a facut Diego pentru fundatia Scholas Occurentes. A fost un poet pe teren, un mare campion care a adus bucurie pentru milioane de oameni, in Argentina si la Napoli. Era si un barbat foarte…

- Papa Francisc a vorbit, in cadrul unui interviu difuzat sambata de cotidianul italian Gazzetta dello Spor, despre problema dopajului in sport și i-a adus un omagiu celebrului sau compatriot Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian, el precizand ca fostul fotbalist a fost ”un mare poet…

- Papa Francisc s-a referit la problema dopajului în sport, în cursul unui interviu difuzat sâmbata de cotidianul italian Gazzetta dello Sport, în care i-a adus si un omagiu celebrului sau compatriot Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian, care a încetat din…

- Papa Francisc s a nascut la data de 17 decembrie 1936 in Argentina.Papa Francisc, nascut Jorge Mario Bergoglio, este al 266 lea episcop al Romei si papa al Bisericii Catolice, ales la 13 martie 2013 de catre conclavul cardinalilor. Din 1998 a fost arhiepiscop de Buenos Aires. Este primul papa neeuropean…