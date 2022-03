Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans duminica situația din Ucraina dupa invazia rusa si a facut apel la infiintarea unor coridoare umanitare. „Rauri de sange si de lacrimi curg in Ucraina, nu este vorba doar de o operatiune militara, ci de un razboi care seamana moarte, distrugere si suferinta”, a spus suveranul…

- ”Rauri de sange si de lacrimi” curg in Ucraina dupa invazia rusa, a deplans duminica Papa Francisc, facand din nou apel la pace și la infiintarea unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, informeaza Afp, citata de Agerpres.”Nu este vorba doar de o operatiune militara, ci de un razboi care…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Papa Francisc a facut un apel catre liderii politici, duminica, pentru a face eforturile necesare ca sa fie pace in Ucraina. "Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare. Le incredintez mijlocirii Sfintei Fecioare Maria si constiintei liderilor politici, astfel incat sa se faca toate eforturile…

- Papa Francis a declarat ca urmareste “cu ingrijorare” tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters. “Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si sa puna sub…

- Papa Francis a declarat ca urmareste cu ingrijorare tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters.Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si sa puna sub semnul…

- Papa Francis a declarat ca urmareste "cu ingrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters. "Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si…