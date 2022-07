Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat sambata ca va fi nevoit din cauza varstei sale avansate si a durerilor la genunchi sa reduca ritmul deplasarilor, mentionand chiar posibilitatea de a demisiona la un moment dat daca probleme grave de sanatate il vor impiedica sa conduca Biserica Catolica, relateaza Reuters,…

- Sambata, 16 iulie, de la ora 9:00, preotul Constantin Necula, din Sibiu, va sluji la Schitul “Icoana Noua”, din comuna Vanatori- Neamț. De la ora 18:00, preotul va conferenția in curtea Schitului pe tema “Vindecarea rautații in Hristos și in Biserica”, iar duminica, 17 iulie, de la ora 9:00, cu ocazia…

- Contrar așteptarilor, ponderea cea mai mare in randul șomerilor, inregistrați oficial, nu o reprezinta cei tineri. Dimpotriva, cele mai multe persoane aflate in cautarea unui loc de munca au depașit varsta de 40 ani. Mai exact, dintre cele 11.158 persoane inscrise in baza de date a Agenției Județene…

- Duminica, 8 mai, a III-a dupa Sfintele Paști (a Mironosițelor), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului va sluji impreuna cu Preasfințitul Parinte Andrei Hoarste, Episcop de Cleveland și Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romane din America la biserica cu hramul „Inalțarea Sfintei…