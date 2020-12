Stiri pe aceeasi tema

- In Ajunul Craciunului, in Italia clopotele au sunat mai devreme decat de obicei. Slujbele au inceput la caderea serii si nu la miezul noptii, din cauza restrictiilor impuse de guvernul italian. Si la Catedrala Sf. Petru, Papa Francisc a condus slujba de Ajun, in conditii exceptionale.

- Papa Francisc considera ca petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemie ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, scrie hotnews . „Anul acesta ne asteapta restrictii si inconveniente”, a spus suveranul pontif in timpul audientei sale…

- Papa Francisc a transmis duminica un mesaj de speranta si de rabdare inaintea venirii Craciunului si in contextul luptei globale cu pandemia de coronavirus, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Rostind rugaciunea Angelus in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru, suveranul pontif a…

- Rostind rugaciunea Angelus in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru, suveranul pontif a remarcat ca in piata a fost instalat un brad de Craciun, iar scena Nasterii Domnului se afla in pregatire. ''Aceste simboluri ale Craciunului sunt instalate totodata si in multe camine, spre incantarea copiilor,…

- Papa Francisc i-a indemnat duminica pe credinciosi de rugaciunea Angelus sa-si indeplineasca datoria de cetateni si sa-si plateasca darile catre stat, relateaza EFE.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare"Platirea impozitelor este o datorie a cetatenilor,…

