- Cei indiferenti fata de saraci il ofenseaza pe Dumnezeu, a spus la slujba de Craciun Papa Francisc, care i-a indemnat pe toti sa "priveasca dincolo de toate luminile si decoratiunile" si sa-si aminteasca de cei mai nevoiasi, relateaza Reuters.

- Cei indiferenți fața de saraci il ofenseaza pe Dumnezeu, a spus la slujba de Craciun Papa Francisc, care i-a indemnat pe toți sa „priveasca dincolo de toate luminile și decorațiunile” și sa-și aminteasca de cei mai nevoiași, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a oficiat ieri seara tradiționala slujba din ajunul Craciunului, in Bazilica Sfantul Petru de la Vatican. Pentru al doilea an consecutiv, liturghia a avut loc in pandemie, iar numarul credincioșilor care au participat

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca spera ca ratele de schimb valutar sa se stabilizeze in scurt timp și a promis din nou dobanzi mici, dupa ce lira s-a prabușit. „Cu voia lui Dumnezeu, vom stabiliza ratele de schimb valutar intr-o perioada scurta de timp”, a declarat Erdogan. „Ratele…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Papa Francisc le-a cerut catolicilor, joi, sa se roage pentru reușita summit-ului climatic COP26 de la Glasgow, spunand ca succesul acestui demers este „vital” și ca „nu mai este mult timp” pentru salvarea planetei, relateaza Reuters. In mesaj, Papa și-a transmis regretul…