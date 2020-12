Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis un mesaj in ziua de Craciun in care a spus ca vaccinul anti-Covid trebuie sa ajunga, intai de toate, la cei vulnerabili. Italia este una dintre cele mai afectate tari de pandemia de...

- Criza sanitara si politica sunt principalele subiecte de discutie la acest final de an. Asteptam venirea in Romania a vaccinului COVID, inceperea vaccinarii, dar si instalarea unui nou guvern. Discutiile contradictorii pe tema necesitatii vaccinarii, a respectarii restrictiilor sau optiunile politice…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania. Acțiunile care marcheaza Zilele europene…

- Vor urma apoi cadrele medicale din unitațile sanitare, pacienții din grupele de risc, persoanele instituționalizate și cei care asigura funcționalitatea societații. Ministrul Nelu Tataru a oferit aseara noi detalii despre campania de vaccinare anti-Covid preconizata sa inceapa imediat dupa Craciun.…

- Persoanele care vor fi vaccinate anti-COVID vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul. Fiecare persoana imunizata la COVID-19 va primi o adeverința de vaccinare, spune Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind…

- Conform calendarului Sarbatorilor de la sfarsitul anului, publicat astazi, Papa Francisc si-a devansat cu doua ore ”slujba de la miezul noptii” de Craciun, pentru a se adapta interdictiei de circulatie pe timpul noptii aflate in vigoare in Italia, relateaza AFP, citata de news.ro . Papa Francisc va…

- Aradenii au exact ce au votat: un primar care a facut viral Aradul in mediul online dupa ce a inaugurat un pom de Craciun care arata ca dupa Covid. Prins cu grija alegerilor, primarul Calin Bibarț a neglijat o chestiune care ține de meseria lui de baza: sa aleaga un brad frumos pentru aradeni. In […]…

- Slujba de Craciun de la Vatican va fi una atipica anul acesta. Papa Francisc va fi, la fel ca și de Paște, singur la predica, slujba urmand a fi transmisa online din cauza pandemiei de coronavirus, scrie b1.ro.