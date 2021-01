Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis, in mesajul sau de Anul Nou, ca in 2021, oamenii au nevoie nu doar de un vaccin pentru corp, ci și de unul pentru suflet, iar noul an va fi unul bun daca ”ne ingrijim unii de altii”.

- Papa Francisc a subliniat, in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 „va fi un an bun” daca oamenii vor avea grija unii de altii. El a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de „un vaccin pentru suflet”, anunța tvr . „Nu conteaza cate persoane cunoastem, daca nu…

- Papa Francisc anuntat in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 „va fi un an bun”, daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de „un vaccin pentru suflet”, relateaza EFE.

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an bun, indemnandu-i pe toți sa…

- Papa Francisc a subliniat in mesajul sau de Anul Nou ca 2021 "va fi un an bun" daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relateaza EFE.

- Papa Francisc anuntat in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 "va fi un an bun", daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Nu conteaza cate persoane…

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an și i-a indemnat pe toți sa aiba…

- Papa Francisc anuntat in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 "va fi un an bun", daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relateaza EFE. "Nu conteaza cate persoane cunoastem, daca nu ne…