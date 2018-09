Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Palermo, pentru a comemora un sfert de veac de cand Mafia siciliana a asasinat un Fericit al Bisericii, pe parintele Iosif Puglisi, Papa Francisc a rostit una dintre fulminantele sale omilii.A vorbit despre daruire si egoism: “Egoismul e un anestezic puternic. Aceasta cale sfarseste…

- Papa Francisc a laudat sambata in Sicilia sacrificiul preotului Iosif Puglisi, asasinat de mafie cu douazeci si cinci de ani in urma, si le-a transmis mafiotilor ca nu sunt crestini, transmit EFE, AFP si Reuters.

- Marius Sumudica (47 de ani) a avut, marti dimineata, un mesaj puternic pentru Ioan Niculae (64 de ani), fostul sau patron de la Astra Giurgiu. Din Arabia Saudita, fostul campion al Romaniei a anticipat tot ce i s-a intamplat lui Marius Maldarasanu.

- Barbatul de 27 de ani trece prin clipe grele și aduce acuzații grave parintilor si fratelui sau. Mihai spune ca, in urma unui teribil accident, a primit ca despagubire suma de 65.000 euro, bani pe care familia lui i-ar fi luat. Acesta povestit calvarul prin care trece, in direct la Acces Direct. „Sunt…

- Doi barbați gemeni identici din statul american Michigan se vor casatori cu doua surori gemene identice in acest weekend. Cei patru au surprins pe toata lumea cu planul pe care il au dupa nunta.

- Copiii sunt deja in vacanța, iar elevii care susțin examene in aceasta perioada mai au un pic și scapa de emoții. Așadar, parinții lor cauta variante de relaxare pentru familiile lor. Iata destinații ieftine in Europa, pentru o saptamana la plaja, in 2018! Cateva zile petrecute la plaja sunt ceea ce…