- Papa Francisc a luat duminica apararea migrantilor, numind excluderea acestora "scandaloasa, dezgustatoare si pacatoasa", o declaratie rostita cu pasiune care-l pune pe o traiectorie de coliziune cu viitorul guvern de dreapta al Italiei, relateaza Reuters.

- Ascensiunea Giorgiei Meloni, admiratoare a fostului dictator Mussolini, este notabila, observa Reuters, avand in vedere trecutul ei modest intr-o țara in care legaturile de familie adesea prevaleaza. Ea ar putea deveni prima femeie premier din Italia intr-o coaliție de dreapta.

- Papa Francisc a facut din nou un apel la incetarea „actualului razboi mondial” si le-a cerut tuturor „sa fie fauritori ai pacii”. Suveranul Pontif a transmis, la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf. Petru, ca se roaga pentru „Ucraina martira”, relateaza Reuters. „Nu uit Ucraina martira”,…

- Papa Francisc a facut din nou un apel la incetarea "actualului razboi mondial" si le-a cerut tuturor "sa fie constructori ai pacii". Suveranul Pontif a transmis, la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf. Petru, ca se roaga pentru "Ucraina martira", relateaza Reuters.

- Papa Ioan Paul I a fost beatificat duminica, 4 septembrie, de Papa Francisc intr-o ceremonie organizata in Piata Sfantul Petru de la Vatican, in prezența a zeci de mii de oameni, relateaza Reuters . Cunoscut drept ”Papa zambitor”, datorita blandeții și simplitații sale, Ioan Paul I a murit in 1978,…

- Valurile de caldura care au maturat Europa in aceasta vara nu au adus doar temperaturi record și campuri parjolite: apele raului Po din Italia, afectat de seceta, au scazut atat de mult incat au scos la iveala o bomba din Al Doilea Razboi Mondial, care fusese scufundata, relateaza Reuters . Experții…