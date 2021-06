Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a descris Marea Mediterana, pe care refugiatii si migrantii aflati in situatii disperate incearca sa o traverseze cu regularitate in speranta unei vieti mai bune, drept „cel mai mare cimitir din Europa”, relateaza dpa si AFP. Suveranul Pontif, care atrage frecvent atentia asupra situatiei…

