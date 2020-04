Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in care Sfanta Liturghie este celebrata fara adunare este considerata periculoasa de catre Papa Francisc, relateaza DPA. "Familiaritatea crestinilor cu Domnul este intotdeauna...

- Azi, credinciosii catolici din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Credinciosii catolici sunt rugati sa nu vina la biserici si sa urmareasca prin live stream Slujba de Florii transmisa de la Vatican.…

- Papa Francisc s-a rugat pentru toți oamenii care și-au oferit ajutorul in lupta cu noul coronavirus și se gandește la problemele din lume de dupa oprirea pandemiei de COVID-19. Sfanta Liturghie de vineri a fost oficiata de Suveranul Pontif in capela Casei Sf. Marta din Cetatea Vaticanului.„Sunt oameni…

- Numarul romanilor infectați cu coronavirus este in creștere iar doar azi s-au inregistrat primele trei decese din cauza acestui virus. In acest context, autoritațile au emis mai multe masuri care trebuiau respectate de catre toți romanii. Totuși, se pare ca pentru anumite persoane masurile impuse de…

- Liga Naționala de Baschet se confrunta cu cel mai greu moment din istorie: pandemia Covid-19. Președintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgența in Romania incepand cu luni, 16 martie 2020, iar situația nu pare a se ameliora curand. Joi, FRB a anuntat suspendarea Ligii Nationale de Baschet si…

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica, persoanele putand saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei. Persoanele care manifesta simptomele de gripa de orice fel si simptomele…

- In cursul serii de ieri, dar si pe parcursul noptii care tocmai s-a incheiat, mai multi romani plecati in Italia au facut diverse apeluri compatriotilor pe reteaua de socializare Facebook. Acestia cereau sa nu se paraseasca Italia pentru a nu contamina romanii de acasa si implicit pe cei dragi. O parte…

- Daca in mesajul de anul trecut, Papa Francisc vorbea despre generozitate și gratuitate, in mesajul din acest an, Suveranul Pontif invita la compasiune, susținere, atenție, alinare, pentru cei care traverseaza o perioada de suferința fizica sau emoționala. „Veniți la mine toți cei osteniți și impovarați…