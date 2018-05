Papa Francisc le-a spus victimelor chiliene ale abuzurilor sexuale ale clericilor ca are partea sa de vina si si-a cerut scuze pentru ca a respins acuzatiile privind o musamalizare a episcopilor catolici, a declarat miercuri una dintre aceste victime, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa emotionale dupa patru zile de intalniri private cu […] The post Papa Francisc le-a cerut scuze victimelor abuzurilor sexuale: ”Am simtit ca suferea!” appeared first on Cancan.ro .