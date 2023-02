Stiri pe aceeasi tema

- Martin Griffiths, șeful Organizației Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar, a descris sambata (11 februarie) cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept „cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune”. Griffiths s-a plimbat prin zonele afetate de…

- Papa Francisc a lansat duminica un apel pentru un „sprijin concret” acordat comunitatilor lovite de seismele devastatoare care au dus la moartea a peste 28.000 de persoane in Turcia si Siria, oameni despre care Suveranul Pontif a spus ca nu trebuie „sa-i uitam”, informeaza agenția de știri France Presse,…

- Papa Francisc lanseaza duminica un apel catre cei care pot oferi „sprijin concret” comunitatilor lovite de puternicele seisme care au dus la moartea a peste 28.000 de persoane in Turcia si Siria, relateaza AFP.

- Președintele SUA, Joe Biden,și-a prezentat condoleanțele și a spus ca ofera „sprijin total” Turciei și Siriei, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Timpul preseaza pentru echipele de salvare care cautau in continuare miercuri supravietuitori in Turcia si Siria, la doua zile dupa cutremurul devastator al carui bilant nu inceteaza sa creasca, depasind de acum 9.500 de morti, transmite AFP. Pe un frig glacial, salvatorii duc o cursa contracronometru…

- O serie de structuri de patrimoniu au fost avariate dupa cutremurul care a lovit centrul si sudul Turciei si nord-vestul Siriei luni dimineata. Acest cutremur, care a inregistrat o magnitudine de 7,8 grade, a fost urmat la mai putin de 12 ore mai tarziu de un al doilea de 7,5 grade in sud-estul Turciei,…

- Șefa statului Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe adresat autoritaților Turciei și Siriei in urma cutremurului puternic produs in dimineața zilei in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, aflata in apropiere de granita cu Siria. Sandu a scris pe Twitter: {{661658}}„Profund intristata…

- Un convoi militar turc trece prin satul Urum al-Jawz, in provincia Idlib, Siria, marți, 20 octombrie 2020. Autoritatea condusa de kurzi din nord-estul Siriei a cerut sambata, 19 noiembrie 2022, locuitorilor sa se uneasca impotriva oricarui posibil atac al Turciei, avertizand ca o astfel de ofensiva…