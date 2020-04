Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a Crestinatatii, iar, in conditiile de pandemie celebrarile vor fi oficiate in biserici de preoti fata participarea credinciosilor. Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba…

- Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, sa nu cedeze in fata fricii de coronavirus.La slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, Papa Francisc i-a indemnat pe oameni sa fie „mesageri ai vieții intr-un moment al morții”, a relatat…

- Biserica Ortodoxa anunța noi reguli pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Pelerinajul de Florii nu se mai ține anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credincioșii pot ieși in fața casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Unul dintre viceprimarii din Targu Jiu, Adrian Tudor, cauta voluntari pentru a aduce lumina Invierii la cetațeni. Este o inițiativa care poarta denumirea „Lumina pentru toți” și care a fost lansata pe pagina de socializare a viceprimarului din Targu Jiu, Adrian Tudor. Acesta este decis sa constituie…

- Pot urmari slujba de la distanta, la televizor sau pe internet, iar la miezul noptii pot iesi in balcon ori in curte cu o lumanare aprinsa. Nici lumina de la Ierusalim nu va mai ajunge in Romania, asa cum se intampla in alti ani. Biserica Invierii a fost inchisa pentru prima data pe timp de pace. "De…

- Papa Francisc nu va mai realiza anul acesta traditionala ceremonie de spalare a picioarelor in memoria lui Iisus si a discipolilor sai, in joia sfanta, a anuntat vineri pe Twitter prefectul Congregatiei pentru Cultul Divin si Disciplina Sacramentelor, cardinalul Robert Sarah, relateaza...

- Suveranul Pontif spune ca traieste cu amaraciune la Vatican momentele grele prin care trece intreaga planeta, aflata in lupta cu pandemia de coronavirus. "Aici se plange si se sufera. Din aceasta situatie, putem iesi doar impreuna. Sa ne uitam la cei de langa noi cu spirit de solidaritate", a spus Papa…

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri apropierea fata de persoanele contagiate cu noul coronavirus din întreaga lume, precum si fata de personalul medical care îi îngrijeste si de angajatii serviciilor de protectie civila, relateaza AFP. "Vreau sa-mi exprim…